الحارثي توقع كتابها «كبسولة الإبداع» في معرض جدة الدولي للكتاب 2019

بدرية المالكي(صدى):

وقّعت الكاتبة والمؤلفة جواهر عائد الحارثي (مدربة ومشرفة تربوية في تعليم الطائف) إصدارها الأول كتاب كبسولة الإبداع يوم الجمعة الماضي ضمن فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب 2019، والتي انطلقت فعالياته في 11 ديسمبر2019م، وتستمر حتى 21 ديسمبر 2019م .

وقد شهد الجناح B20 التابع لمركز الأدب العربي للنشر والتوزيع منصة التوقيع على الإصدار الجديد ” كبسولة الإبداع ـــــ فجر الإبداع بداخلك” للمؤلفة جواهر الحارثي، ويقع الكتاب في 160 صفحة من القطع المتوسط ، ويضم أربعة فصول جاءت على نمط خارج عن المألوف كما ذكرت المؤلفة؛ الفصلين الأول والرابع الأخير تضمنت رسائل إيجابية تبث روح التسلية والاستمتاع بصفحات الكتاب وفي ذات الوقت مشوقة ومثيرة للتعرف عما بينهما من معارف نظرية مرتبطة؛ تهدف لتجنب القارئ الملل الذي بات يتسرب إلى عالم القراءة .

من جانبها أكدت المؤلفة عن أهمية معارض الكتاب في نشر ثقافة القراءة والإطلاع مشيدة بحسن التنظيم، والإقبال المتنامي على المعرض في أيامه الأولى (حيث وصل عدد الزوار إلى يوم الجمعة 84778 وفق حساب المعرض في تويتر)، مشيرة إلى حرص قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الاهتمام بمعارض الكتاب ونشر ثقافة القراءة ورفع مستوى الوعي لدى المواطن السعودي تحقيقًا لتطلعات رؤية 2030 والتي تشير إلى أن ” الثقافة” من مقومات جودة الحياة.

وأشارت الحارثي إلى جهود دور النشر المشاركة في المعرض، مقدمة شكرها في هذا الصدد خاصة لدار مركز الأدب العربي للنشر والتوزيع التي أصدرت كتابها، كما أشادت بجهود وزارة الثقافة ممثلة بسمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله آل سعود على تنظيمها الرائع للمعرض، واحتضانها لهذه التظاهرة الثقافية والتي تعكس ما وصلت إليه بلادنا من تقدم ورقي في المجال الثقافي.