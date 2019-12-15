خسارة الوزن في 3 أيام مع «دايت اليوسفي»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتميز اليوسفي بقلة السعرات الحرارية والسكريات، وبالتالي يساعد على محاربة السمنة؛ حيث يجب اتباع دايت اليوسفي لمدة 3 أيام فقط، مع مراعاة شرب كمية كبيرة من المياه طوال اليوم، أي 2 لتر يوميًا بحد أدنى.

وفي اليوم الأول؛ وجبة الإفطار: 5 ثمرات يوسفي أو كوب من عصير اليوسفي الخالي من السكر+ 2 بيض مسلوق+ كوب شاي أو قهوة دون إضافة سكر، أما وجبة الغداء: 5 ثمرات يوسفي+ سلطة خضراء مع إضافة صوص الليمون إليها+ كوب شاي أو قهوة دون إضافة سكر؛ بينما وجبة العشاء: قطعة لحم مشوي (150 جرام)+ سلطة خضراء مع صوص الليمون+ كوب شاي محلى بالعسل.

ويتمثل اليوم الثاني: وجبة الإفطار: 5 ثمرات يوسفي أو كوب من عصير اليوسفي الخالي من السكر+ 2 بيض مسلوق+ كوب شاي أو قهوة دون إضافة سكر؛ فيما وجبة الغداء: 5 ثمرات يوسفي+ قطعة جبن (50 جرام) تحتوي على دسم قليل بنسبة 20-30%، وجبة العشاء: قطعة سمك (200 جرام)+ خس بأي كمية.

أما اليوم الثالث: وجبة الإفطار: 5 ثمرات يوسفي+ 2 ملعقة كبيرة شوفان مزودة بملعقة كبيرة من الزبيب+ كوب قهوة دون إضافة سكر، وجبة الغداء: 5 ثمرات يوسفي+ كوب من شوربة الخضار، وجبة العشاء: قطعة دجاج (200 جرام)+ خس بأي كمية.