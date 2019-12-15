بالفيديو.. عبدالله بوشهري يشعل الجدل بعد سخريته من مهنة «الطب»

خالد الظفيري(صدى):

واجه الفنان الكويتي الشاب عبد الله بوشهري، انتقادات حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب سخريته من مهنة ” الطب ” .

وتفصيلآ، قال ” بوشهري ” في مقطع فيديو له، أن دخل الممثل في شهرين يعادل دخل الطبيب خلال عامين، مبينًا أنه يتذمر نتيجة الإرهاق وقلة ساعات النوم بسبب العمل.

وأشعل حديث عبدالله بوشهري غضب المتابعين بسبب مقارنته بين مهنة التمثيل والطب، وهو ما دفع بعض الجراحين للرد عليه.

ومن جانبه، قال الطبيب الجراح والكاتب محمد جمال بمقطع فيديو على ” تويتر ” : ” هناك أشياء لا تُشتَرى ولا تُقَدَر بثمن.. المال ليس القيمة الوحيدة بل ليس القيمة العظمى ” .