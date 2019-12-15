الكشف عن سر في علاقة ترامب بزوجته ميلانيا

واشنطن(صدى):

أزاح البيت الأبيض، أمس السبت، الستار عن سر متعلق بعلاقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزوجته، ميلانيا ترامب؛ وذلك بحسب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام.

وأوضحت غريشام أن ترامب والسيدة الأولى يتواصلان بشكل مختلف، وذلك في معرض دفاعها عن صمت ميلانيا إزاء هجوم زوجها على الناشطة البيئة السويدية المراهقة، غريتا تونبرغ، والمصابة بالتوحد، خاصة أنها من أطلقت مبادرة Be Best لمحاربة التنمر على الأطفال بكل أشكاله.

وقالت سكرتيرة البيت الأبيض: ” إن “Be Best هي مبادرة السيدة الأولى وستواصل العمل لاستخدامها من أجل مساعدة الأطفال، ومثل حال معظم المتزوجين، فإنه ليس سرا أن الرئيس والسيدة الأولى غالبا ما يتواصلان بشكل مختلف “.