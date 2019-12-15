السلطات الأمنية بالكويت تُلقي القبض على طبيب مصري مرتبط بـ«خلية الإخوان»

خالد الظفيري(صدى):

تمكنت السلطات الأمنية في الكويت من إلقاء القبض على ” طبيب أسنان ” مصري مرتبط بخلية الإخوان، التي سلمتها الكويت لمصر في شهر يوليو الماضي.

وتفصيلآ، كان ” الطبيب المصري ” يعمل في الكويت وغادرها منذ نحو 4 أشهر مع أشخاص آخرين إلى تركيا وعدة دول أخرى؛ بعد انكشاف أمر الخلية الإخوانية.

وعاد ” المتهم ” قبل يومين إلى الكويت؛ بعد إبلاغه من قبل بعض أعضاء تنظيم الإخوان أن بإمكانه العودة لترتيب أموره ثم السفر لاحقًا، حيث تم إلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية بالمطار.

وكانت الكويت قد ضبطت في شهر يوليو الماضي 8 عناصر من خلية إخوانية مصرية، صُدرت بحقهم أحكام بالسجن في مصر لاتهامهم بالضلوع في ارتكاب عمليات إرهابية وتم تسليمهم لمصر.