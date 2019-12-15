وفاة الفتاة الغامضة فجأة بعد ظهورها بالفيديو «الملعون»

كانبرا(صدى):

توفيت فجأة الفتاة الأسترالية المثيرة للجدل ” كوري غلينكروس” عقب انتشار فيديو لها وهي تنهال ضرباً وبلا رحمة على مسنة عمرها 75 عام .

ورغم أن واقعتها المشينه مر عليها ثمانية أشهر إلا أن الجميع تذكرها بمجرد إعلان نبأ وفاتها ولا زالت اللعنات تنصب عليها ومنها رسائل تصل عائلتها : نتمنى أن تتعفن في الجحيم .

وكشفت والدتها أن ابنتها توفيت بعد أن حاولت “تصحيح الخطأ” قبل وفاتها وتغيير حياتها.. لكنها كانت تعاني للأسف من الصرع الذي كان يتسبب لها في كثير من الأحيان في 15 نوبة في اليوم .

ولم يتم اكتشاف سبب للوفاة ، غير أن بعض الأباء أكد قبل وفاتها أنها تعاني من إعاقة ذهنية .

وكانت الفتاة قد حاولت تبرير الفيديو المروع بأنها كانت تعاني من الصرع وأنها لم تستطع السيطرة على جسدها حين همت بتعذيب المسنة ، لكن ما ذكرته لم يشفع لها أمام آلام وصراخات المرأة العجوز .