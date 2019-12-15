وزارة الحرس الوطني تطرح عدد من الوظائف الشاغرة فئة بند أجور

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة فئة (بند أجور) للمواطنين وفق عدد من الشروط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

واشترطت الوزارة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ولا يقل العمر عن 18 عاما ولا يزيد عن 40 عاما، واجتياز المقابلة الشخصية، وان يكون لائقا طبيا وان يجتاز الكشف الطبي، وان يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم علية في حد او قضية مخلة بالشرف و الامانة.

وان لا يكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية ، والالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعيا بالعمل الاداري .

كما يجب أن يكون لديه خبرات سابقة بالقطاع الخاص يجب ان تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحا بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وان تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار برنت من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل .

وأضافت أنه سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها او في التقدم على اكثر من وظيفة.

للتقديم ولمزيد من المعلومات ومعرفة الشروط عبر الرابط التالي: (هنا)