وثيقة مسربة تفضح صفقة سرية بين الشيخة موزة وأردوغان 

ماجد القزيز(صدى):

كشفت وثيقة مسربة عن صفقة سرية بين الشيخة موزة، والدة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتمثل في شراء الشيخة قطعة أرض كبيرة على طريق قناة إسطنبول الجديدة.

وأثار تسريب وثائق حول تلك الصفقة غضب المعارضة التركية ضد النظام الحاكم لتساهله في تقديم تنازلات لصالح قطر، كما دعوا للكشف عن العمولات والسماسرة وكافة تفاصيل تلك الصفقة.

وبحسب للوثيقة؛ فإن والدة أمير قطر، أسست شركة في تركيا، وهي شركة ”تريبل إم“ العقارية للسياحة والتجارة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، برأسمال قدره 100 ألف ليرة تركية في منطقة باشاك شهير، واشترت بموجبها قطعة أرض بمساحة 44 فدانًا في منطقة ”أرناؤوط كوي“ الواقعة في ممر قناة إسطنبول الجديدة.

واتضح أن الأرض بيعت بسعر 13 مليون ليرة تركية، بينما تتراوح قيمتها حاليًا بين 20 إلى 25 مليون ليرة، ومن المتوقع أن قيمة الأرض قد تتضاعف عدة مرات مع الخطط العمرانية الجديدة التي سيتم إنشاؤها بعد مشروع قناة إسطنبول الجديدة.