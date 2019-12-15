جامعة الباحة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الباحة عن توفر وظيفة شاغرة للسعوديين (للرجال فقط) بمسمى ” مدرس ” على المستوى السادس حيث ترغب الجامعة في شغلها من خلال مسابقة عامة لحملة المؤهلات العلمية؛ حيث سيبدأ استقبال طلبات الراغبين في التقدم على الوظيفة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 /4 /1441هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 29 /4 /1441هـ.

يأتي ذلك عن طريق الحضور الشخصي فقط لمقر مركز اللغة الإنجليزية بالدور الثاني من مبنى كلية العلوم بالمدينة الجامعية بالعقيق، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ألا يكون المتقدم موظفًا بجهة حكومية، ألا يتجاوز عمر المتقدم (35) سنة عند التقدم على الوظيفة.

ويجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير في أحد تخصصات تدريس اللغة الإنجليزية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وبتقدير لا يقل عن جيد جدًا إذا كانت الجامعة تمنح الدرجة بتقدير، وألا يكون قد مضى على حصول المتقدم على درجة الماجستير أكثر من خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

ومن الضروري أن يكون لدى المتقدم قرار معادلة لشهادة الماجستير في حال تم الحصول عليها من جامعة غير سعودية، أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية أو أحد فروعه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وبتقدير لا يقل عن جيد جدًا إذا كانت الجامعة تمنح الدرجة بتقدير.

وأشارت الجامعة إلى أن يكون لدى المتقدم قرار معادلة لشهادة البكالوريوس في حال تم الحصول عليها من جامعة غير سعودية، أن يكون المتقدم قد حصل على جميع الشهادات في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة، وألا يكون قد حصل عليها عن طريق التعلم عن بعد، وإحضار ما يثبت ذلك عند الطلب.

وشددت على ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا؛ بينما المستندات المطلوبة: تعبئة وتوقيع استمارة التقدم على الوظيفة، صورة واضحة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، صورة واضحة من شهادة الماجستير والسجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة، صور واضحة من شهادة البكالوريوس والسجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة.

ومن بين المستندات المطلوبة، صورة واضحة من قرارات معادلة الشهادات في حال الحصول عليها من جامعة غير سعودية؛ فيما سيتم استبعاد الطلب نهائياً في الحالات التالية: عدم وضوح الصور المقدمة مع الطلب، عدم انطباق شروط التقدم على الوظيفة، عدم إرفاق كامل المستندات الموضحة أعلاه.

وسيتم إعلان أسماء من تنطبق عليهم الشروط للاختبار التحريري والمقابلة الشخصية بعد الانتهاء من دراسة الملفات؛ بينما يكون التعيين وفق المفاضلة بين من يجتازون المقابلة الشخصية بناءً على نقاط تشمل معدل الماجستير ومعدل البكالوريوس ودرجة الاختبار التحريري، ولا يحق لمن يتم تعيينه المطالبة بالابتعاث بعد التعيين؛ وللاستفسارات فقط، يرجى التواصل على الإيميل [email protected]