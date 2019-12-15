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تصريحات خالد النبوي تستفز جمهور محمد صلاح «يبقى الدوبلير بتاعي»

تصريحات خالد النبوي تستفز جمهور محمد صلاح «يبقى الدوبلير بتاعي»
القاهرة(صدى):

أثارت التصريحات الأخيرة للفنان خالد النبوي الجدل بين جمهور منتخب مصر وليفربول “محمد صلاح” ، والتي رآها الكثيرون تنطوي على استفزاز وإهانة .

وخلال ساعات قليلة تصدر “النبوي ” مؤشر البحث “جوجل” في مصر بآلاف من عمليات البحث ، وسط حالة من الجدل حول وصفه الغريب لصلاح .

وجاءت تلك التصريحات خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية ” المذاع على قناة إم بي سي الفضائية .

حيث اقترح ” أديب” على ” النبوي “تجسيد شخصية اللاعب محمد صلاح في عمل فني .
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وقال أديب” : انت تعمل محمد صلاح.. صدقني هتكسر الدنيا، صلاح قصة كفاح ونجاح، وشخص مذهل .

ورد خالد النبوي قائلا: أنا موافق.. هو يبقى الدوبلير بتاعي في اللقاءات، وأنا أبقى الدوبلير بتاعه في الملعب أو العكس .

ثم استطرد قائلاً : مفيش كلام.. ده يسعدني.. محمد صلاح شخص بديع وشخص رائع .


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