الهيئة العامة للطيران المدني تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظائف شاغرة، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

1- مدير إدارة الالتزام

– بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو هندسة الحاسوب أو نظم المعلومات الحاسوبية أو هندسة البرمجيات.

– عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 5 سنوات.

– القدرات :

• القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

• القدرة على استخدام برامج التصميم والنشر المكتبي والرسوم البيانية.

• القدرة على التكيف مع التطورات الجديدة في التصميم وبرامج النشر المختلفة.

• إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

2- مدير تشريعات وحوكمة أمن المعلومات

– بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو هندسة الحاسوب أو نظم المعلومات الحاسوبية أو هندسة البرمجيات.

– عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 5 سنوات.

– القدرات :

• القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

• القدرة على استخدام برامج التصميم والنشر المكتبي والرسوم البيانية.

• القدرة على التكيف مع التطورات الجديدة في التصميم وبرامج النشر المختلفة.

• إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.