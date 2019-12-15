الهيئة العامة للطيران المدني تعلن عن توفر وظائف شاغرة
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظائف شاغرة، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
1- مدير إدارة الالتزام
– بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو هندسة الحاسوب أو نظم المعلومات الحاسوبية أو هندسة البرمجيات.
– عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 5 سنوات.
– القدرات :
• القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.
• القدرة على استخدام برامج التصميم والنشر المكتبي والرسوم البيانية.
• القدرة على التكيف مع التطورات الجديدة في التصميم وبرامج النشر المختلفة.
• إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
2- مدير تشريعات وحوكمة أمن المعلومات
– بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو هندسة الحاسوب أو نظم المعلومات الحاسوبية أو هندسة البرمجيات.
– عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 5 سنوات.
– القدرات :
• القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.
• القدرة على استخدام برامج التصميم والنشر المكتبي والرسوم البيانية.
• القدرة على التكيف مع التطورات الجديدة في التصميم وبرامج النشر المختلفة.
• إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
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