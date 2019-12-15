القبض على شخصين تورطا في تحطيم وسرقة المركبات ليلًا بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، من القبض على شخصين متهمين بتحطيم زجاج المركبات المتوقفة أمام المنازل في ساعات متأخرة من الليل وسرقتها، وذلك باستخدام الحجارة.

ووقعت الحوادث بحي الخضراء والمعيصم بمكة المكرمة، حيث كشفت مقاطع فيديو، تحطيم أشخاص لزجاج المركبات المتوقفة أمام المنازل في ساعات متأخرة من الليل؛ مستخدمين الحجارة لتنفيذ فعلتهم.

وفي السياق نفسه، يجري مركز شرطة المعابدة، التحقيقات مع المتهمين بتلك السرقات، فيما تم إيقافهما لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية وسماع أقوالهما؛ تمهيدًا لإحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام.