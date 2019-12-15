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«الحصيني»: 72 ساعة أمطار على بعض المناطق

«الحصيني»: 72 ساعة أمطار على بعض المناطق
حمود العنزي(صدى):

توقع عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية استمرار هطول الأمطار
على منطقتي الرياض والشرقية لمدة ثلاثة أيام .

كما أكد عبر حسابه على “تويتر ” ،امتداد الأمطار لتشمل مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والشمالية وجنوب المدينة والقصيم مع تقارب الحرارة بين الصغرى والكبرى ، كما ستشمل دول الخليج .

وأضاف : تعقبها موجة برد متوسطة القوة نهاية هذا الأسبوع على الرياض .

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