أمانة جدة تعلن عن ترشيح 10 متقدمين على وظائف بلدية الليث
كشفت أمانة محافظة جدة عن أسماء (10) متقدمين على وظائف بلدية محافظة الليث التابعة لأمانة محافظة جدة المعلنة سابقاً في 4 – 8 ربيع الآخر 1441هـ، على موقع الأمانة الإلكتروني لإجراء المقابلة الشخصية.
وأشارت الأمانة إلى أن المقابلة تبدأ من يوم الأحد 25 ربيع الآخر 1441هـ ولمدة خمسة أيام ( بمقر بلدية محافظة الليث اضغط هنا ) – إدارة الموارد البشرية، وعلى المرشحين التقيد بالموعد وإحضار أصل الوثائق وأصل الهوية الوطنية للمطابقة.
ودعت للإطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي:هنا
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