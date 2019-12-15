أمانة جدة تعلن عن ترشيح 10 متقدمين على وظائف بلدية الليث

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت أمانة محافظة جدة عن أسماء (10) متقدمين على وظائف بلدية محافظة الليث التابعة لأمانة محافظة جدة المعلنة سابقاً في 4 – 8 ربيع الآخر 1441هـ، على موقع الأمانة الإلكتروني لإجراء المقابلة الشخصية.

وأشارت الأمانة إلى أن المقابلة تبدأ من يوم الأحد 25 ربيع الآخر 1441هـ ولمدة خمسة أيام ( بمقر بلدية محافظة الليث اضغط هنا ) – إدارة الموارد البشرية، وعلى المرشحين التقيد بالموعد وإحضار أصل الوثائق وأصل الهوية الوطنية للمطابقة.

ودعت للإطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي:هنا