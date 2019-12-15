مجلة أمريكية تشيد باكتتاب أرامكو وتؤكد أنه يحقق رؤية 2030

علي القحطاني(صدى):

كشفت مجلة ” فورن أفيرز ” الأمريكية، أن اكتتاب أرامكو يسهم في تحقيق رؤية 2030 من خلال تقليص الاعتماد على النفط ودعم الاقتصاد الوطنى بالمزيد من السيولة لإنجاز المشاريع الكبرى عبر صندوق الاستثمارات العامة الذي ستؤول إليه عائدات الاكتتاب.

وفي السياق نفسه، ركزت المجلة على الاستعدادات السعودية المبكرة لاستضافة أكثر من 100 اجتماع وورشة عمل من أجل الإعداد لقمة مجموعة العشرين العام المقبل، كما ذكرت الملفات التي ستتناولها لتمكين الإنسان والتصدي لقضايا البطالة وتحديات المناخ.

وأكدت على أهمية توطين الاستثمارات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن الطفرة التي تحققت بارتفاع حجم الاستثمارات إلى 3.2 ملياردولار في 2018 مقارنة بحوالى 1.4 مليار دولار في العام السابق له.