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نادي رياضي بالرياض يعلن عن وظائف نسائية شاغرة

نادي رياضي بالرياض يعلن عن وظائف نسائية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشف أحد الأندية الرياضية في جنوب الرياض، عن توفر وظائف للنساء، تحت مسمى: مدربة فتنس، ومدربة مسبح.

واشترط النادي: خبرة لا تقل عن سنة؛ فيما ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على: [email protected]


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 دقيقة

كان الأولى أن يقال: “مدربة لياقة بدنية” بدلا عن “فتنس” اللي ما نعرف ويش ترجع

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