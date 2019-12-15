نادي رياضي بالرياض يعلن عن وظائف نسائية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف أحد الأندية الرياضية في جنوب الرياض، عن توفر وظائف للنساء، تحت مسمى: مدربة فتنس، ومدربة مسبح.

واشترط النادي: خبرة لا تقل عن سنة؛ فيما ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على: [email protected]