نادي رياضي بالرياض يعلن عن وظائف نسائية شاغرة
كشف أحد الأندية الرياضية في جنوب الرياض، عن توفر وظائف للنساء، تحت مسمى: مدربة فتنس، ومدربة مسبح.
واشترط النادي: خبرة لا تقل عن سنة؛ فيما ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على: [email protected]
الأحد 15
ديسمبر
كشف أحد الأندية الرياضية في جنوب الرياض، عن توفر وظائف للنساء، تحت مسمى: مدربة فتنس، ومدربة مسبح.
واشترط النادي: خبرة لا تقل عن سنة؛ فيما ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على: [email protected]
فيصل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 دقيقة
كان الأولى أن يقال: “مدربة لياقة بدنية” بدلا عن “فتنس” اللي ما نعرف ويش ترجع