«المسند» يحذر من انتشار هطول الأمطار على بعض المناطق وموجة صقيع عنيفة

نايف السالم(صدى):

حذر الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية انتشار هطول الأمطار التي تشهدها المملكة اليوم .

وتوقع “المسند ” هطول أمطار على أجزاء من الشرقية والرياض والحدود الشمالية ومكة المكرمة .

كما حذر من إنخفاض شديد في درجات الحرارة نتيجة كتلة هوائية باردة في منتصف الأسبوع الجاري ويستمر تأثيرها حتى نهايته .

الجدير بالذكر تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي الشرقية والرياض، وأجزاءٍ من مناطق: القصيم، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ونجران، جازان، عسير،و الباحة مما يستلزم ضرورة الحيطة والحذر والبعد عن مجاري السيول .