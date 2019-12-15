«المسند» يحذر من انتشار هطول الأمطار على بعض المناطق وموجة صقيع عنيفة
حذر الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية انتشار هطول الأمطار التي تشهدها المملكة اليوم .
وتوقع “المسند ” هطول أمطار على أجزاء من الشرقية والرياض والحدود الشمالية ومكة المكرمة .
كما حذر من إنخفاض شديد في درجات الحرارة نتيجة كتلة هوائية باردة في منتصف الأسبوع الجاري ويستمر تأثيرها حتى نهايته .
الجدير بالذكر تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي الشرقية والرياض، وأجزاءٍ من مناطق: القصيم، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ونجران، جازان، عسير،و الباحة مما يستلزم ضرورة الحيطة والحذر والبعد عن مجاري السيول .
اترك تعليقاً