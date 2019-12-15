السجائر الإلكترونية تصيب المدخنين بانتفاخ الرئة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة جديدة أن السجائر الإلكترونية تتسبب انتفاخ الرئة، حيث اتضح أن الأبخرة المتصاعدة من السجائر الإلكترونية ترتبط بصورة كبيرة بخطر الإصابة بأمراض الرئة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة.

وتبين أن مستخدمي السجائر الإلكترونية، تزيد احتمالات إصابتهم بأمراض الرئة بنحو الثلث، حتى بعد السيطرة على استخدام التبغ، بالإضافة إلى أن السجائر الإلكترونية ضارة من تلقاء نفسها، ولها آثار مستقلة ومختلفة عن تدخين التبغ التقليدي.

وتكمن المشكلة الرئيسية في التدخين الإلكتروني، هو دخان الزيوت المتصاعد من تلك السجائر، والذي يترسب داخل الرئة، ويسبّب مخاطر أكبر بكثير من تدخين التبغ التقليدي.