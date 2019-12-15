جامعة الأميرة نورة تكشف عن تفاصيل الوظائف الشاغرة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عن توافر وظائف لحملة البكالوريوس للعام الجامعي 1441 هـ للعمل بالجامعة على وظيفة (معيد).

​واشترطت الجامعة في المتقدمات لشغل وظائف معيدات أن تكون المتقدمة من العنصر النسائي، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، ألا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن “جيد جدا”، ألا يقل تقديرها في مواد التخصص عن “جيد جداً”، ألا يتجاوز عمرها 30 عاماً، ألا تكون المتقدمة على رأس عمل حكومي، إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين باستثناء كلية الهندسة، اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية، الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL) بحيث لا تقل الدرجة في اختبار IELTS عن 4.5 أو32 في اختبار (IBT) TOEFL، وتشترط كلية الهندسة (الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL) بدون تحديد الدرجة)، إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير فيجب أن تنطبق عليه ضوابط الابتعاث والتدريب في الجامعة و يكون التخصص مدرج في الإعلان .

وحول المستندات المطلوب إرفاقها، شددت الجامعة على ضرورة إحضار صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة (بطاقة الأحوال المدنية) سارية المفعول، إرفاق صورة المؤهل العلمي (الوثيقة) والسجل الأكاديمي، صورة طبق الأصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة، إرفاق جميع المستندات المطلوبة المذكورة في الشروط، السيرة الذاتية، الخبرات السابقة (إن وجدت).

وأبانت أن التقديم يبدأ يوم الأحد 1441/4/25هـ الموافق 2019/12/22م، وينتهي يوم الأربعاء تاريخ 1441/5/13هـ الموافق 2020/1/8م.

ودعت المتقدمات للتواصل مع فريق وحدة التوظيف في حالة وجود أي استفسار على البريد الإلكتروني [email protected]

وأرقام الهاتف: 8243125/ 8243069/ 8243049/ 8243081