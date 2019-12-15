«دايت الكيوي» يعمل على خسارة الوزن في 4 أيام

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يساعد الكيوي على محاربة أعراض الاكتئاب، والوقاية من اضطرابات الرؤية، وتقليل التوتر والضغط العصبي، كما يعمل على محاربة نزلات البرد والإنفلونزا، كما أنه الاختيار الأنسب للراغبين في فقدان الوزن.

ويعمل الكيوي على خسارة 1- 4 كيلوجرام في 4 أيام، لكن لا يجب على المصابين بالسكري أو الأنيميا أو اضطرابات التمثيل الغذائي أو اضطرابات الجهاز الهضمي اتباعه دون إشراف طبيب التغذية المختص، كذلك لا يجب على الحوامل والمرضعات فعل ذلك؛ حيث يشرب الرجال 13 كوب (3 لتر) من المياه يوميًا، بينما يراعى أن تتناول النساء 9 أكواب على الأقل (2.2 لتر).

يأتي ذلك مع ضرورة الابتعاد تمامًا عن تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالدهون، كذلك يجب عدم اتباع هذا النظام الغذائي لأكثر من 4 أيام، بينما اليوم الأول منه: وجبة الإفطار: ثمرة كيوي- شريحة خبز توست بني- نصف كوب زبادي سناكس: ثمرة كيوي، وجبة الغداء: شوربة خضار+ 5 أو 10 ثمرات كيوي، وجبة العشاء: 2 بيضة مسلوقة.

أما اليوم الثاني: وجبة الإفطار: تناول ثمرة كيوي قبل الإفطار+ وعاء صغير من الحليب بالشوفان سناكس: ثمرة كيوي، بينما وجبة الغداء: 5 ثمرات كيوي قبل الغداء، ثم تناول نصف كوب من السلمون المشوي؛ فيما وجبة العشاء: 3-4 ثمرات كيوي.

ويتمثل اليوم الثالث: وجبة الإفطار: كوكتيل كيوي وفراولة وموز وتفاح سناكس: 2 ثمرة كيوي، وجبة الغداء: 5-10 ثمرات كيوي قبل الغداء، ثم تناول كوب من الدجاج المشوي مع الخيار والطماطم وزيت الزيتون والأرز وجبة العشاء: 2 ثمرة كيوي.

واليوم الرابع: وجبة الإفطار: كوكتيل كيوي وتوت سناكس: 5 ثمرات كيوي، وجبة الغداء: كوب من الكرنب المسلوق+ كوب من الجزر الطازج؛ فيما وجبة العشاء: ثمرة كيوي.