شخص يتلف مركبات منسوبي مدرسة بالطائف ويهددهم بالسكين
اشتكى عدد من منسوبي مدرسة ابتدائية بالطائف، من تعرض إطارات مركباتهم للأذى المتعمد من قبل شخص، أكثر من مرة.
وطالب قائد المدرسة إدارة التعليم بتوفير آلية لحماية منسوبي المدرسة من أذى هذا الشخص، خاصة وأنه هددهم بسكين.
وسبق وأن طارد الشخص المذكور عددا من المعلمين بالسكين إضافة إلى تسببه في إلحاق أضرار كبيرة بسياراتهم ولازال يواصل تهديداته.
.[ عدد التعليقات: 559 ] نشر منذ 58 دقيقة
وين الشرطه عنه!!!
ولا ينتظرون لين يصير شي لواحد من المعلمين بعدين يتحركون؟؟؟
هذا مجرم ، وشاف مافيه احد يردعه وقام يتمادى باذاه للناس.
لو يسجنونه بزنزانه شهر بس والله ان يتأدب ولو مريض نفسي قسم ان يتعافى ويطيب.