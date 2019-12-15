بالفيديو..مواطن يوجه رسالة للمتهورين بعدما فقد قدميه في حادث مروري

علي القحطاني(صدى):

أكد المواطن الشاب ماجد العتيبي، على ضرورة تغليظ عقوبات السرعة الزائدة في الطريق.

وقال العتيبي، والذي فقد قدميه في حادث مروري، إنه يأمل بتغليظ العقوبة لتصل إلى سحب الرخصة.

وأشار إلى أن أعداد ضحايا الحوادث المرورية يزيد، قائلا: أصبحت الأعداد لا يسمع عنها حتى في حرب اليمن.

وطالب قائدي المركبات المتهورين بزيارة مراكز التأهيل والمستشفيات لمشاهدة ضحايا الحوادث المرورية للاعتبار بهم.