خافت أن تسبب له إحراج..صورة للإعلامي علي المشعل ووالدته تشعل مواقع التواصل

أميرة خالد(صدى):

لاقت صورة الإعلامي علي المشعل ووالدته، التي شاركته افتتاح مشروع خاص به في محافظة الأحساء، تفاعلاً كبيرًا بمواقع التواصل.

وكان المشعل قد أوضح عندما عرض على والدته أن تقص شريط الافتتاح رفضت في أول الأمر بداعي أنها امراة (مغطية)، وتخاف أن تتسبب له في إحراج بظهورها بهذه الصورة أمام متابعيه.

ونشر الإعلامي صورته ووالدته عبر حسابه معلقًا: قد لا تعني لكم شيء هذه الصورة لكنها الدنيا بما فيها بالنسبة لي أمي قبل أفتتاح JavahutSa أصريت انها تقص شريط الافتتاح رفضت خجلاً لأنها على حد تعبيرها أمرأه مغطيه نفسها وقد تسبب احراج لي إذا ظهرت بهذا الشكل أمام متابعيني.

وأضاف: هي لا تعلم كم أفتخر فيها بكل تفاصيلها سعيد بأنها بجانبي.