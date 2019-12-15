  • السبت 14

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو..رابح صقر لـ آل الشيخ: «راح البس البندانة معك يا أبو ناصر»

بالفيديو..رابح صقر لـ آل الشيخ: «راح البس البندانة معك يا أبو ناصر»

بالفيديو..رابح صقر لـ آل الشيخ: «راح البس البندانة معك يا أبو ناصر»
أميرة خالد(صدى):

أعلن الفنان رابح صقر مشاركته فى حفل الميدل بيست الذى تحتضنه الرياض، متفاعلا مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية.

وقال صقر: «انتظروني في حفل ميدل بيست راح البس البندانة معاك يا ابو ناصر»، وذلك بعدما دشن تركي آل الشيخ وسم #ألبس_البندانة،على خلفية مهرجان الموسيقى ميدل بيست.

ويقام مهرجان ميدل بيست في الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

اقرأ أيضًا:

تركي آل الشيخ يستعد لحفلة ميدل بيست: «البس البندانة وروح يا وحش»


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14659 ] نشر منذ 31 دقيقة

اخاف ما تلقى مقاسك يا ابو صقر🙈😊😂😂الله يسعدك🙂

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *