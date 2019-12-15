بالفيديو..رابح صقر لـ آل الشيخ: «راح البس البندانة معك يا أبو ناصر»
أعلن الفنان رابح صقر مشاركته فى حفل الميدل بيست الذى تحتضنه الرياض، متفاعلا مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية.
وقال صقر: «انتظروني في حفل ميدل بيست راح البس البندانة معاك يا ابو ناصر»، وذلك بعدما دشن تركي آل الشيخ وسم #ألبس_البندانة،على خلفية مهرجان الموسيقى ميدل بيست.
ويقام مهرجان ميدل بيست في الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 14, 2019
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جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14659 ] نشر منذ 31 دقيقة
اخاف ما تلقى مقاسك يا ابو صقر🙈😊😂😂الله يسعدك🙂