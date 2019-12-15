بالفيديو..رابح صقر لـ آل الشيخ: «راح البس البندانة معك يا أبو ناصر»

أميرة خالد(صدى):

أعلن الفنان رابح صقر مشاركته فى حفل الميدل بيست الذى تحتضنه الرياض، متفاعلا مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية.

وقال صقر: «انتظروني في حفل ميدل بيست راح البس البندانة معاك يا ابو ناصر»، وذلك بعدما دشن تركي آل الشيخ وسم #ألبس_البندانة،على خلفية مهرجان الموسيقى ميدل بيست.

ويقام مهرجان ميدل بيست في الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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