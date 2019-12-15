بالفيديو.. معلق قناة الكأس: النصر تأهل للعالمية بالترشيح وليس بالتأهل

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، معلق قناة الكأس خالد الحدي، وهو يقول أن تاهل النصر للعالمية بالترشيح وليس بالتأهل مثل الهلال بعد الفوز بالاسيوية.

وأضاف : أن النصر لعب في العالمية ( بدعوه )، والاتحاد لعب في العالمية، والهلال الزعيم العالمي لعب في العالمية بعد تحقيق الآسيوية.

ويذكر أن الهلال حامل اللقب الآسيوي، فاز على الترجي بطل إفريقيا بهدف رائع، سجله النجم الفرنسي، بافيتيمبي جوميز، ليضرب موعدا مع فلامنجو البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، في نصف نهائي مونديال الأندية.