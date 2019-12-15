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شاهد.. مشجع نصراوي في مدرجات الترجي لتشجيعهم ضد الهلال !

شاهد.. مشجع نصراوي في مدرجات الترجي لتشجيعهم ضد الهلال !
ماجد محمد(صدى):

وثق فيديو تواجد أحد المشجعين لنادي النصر في مدرجات الترجي التونسي في الدوحة خلال مباراة الهلال والفريق التونسي في إطار دور ربع النهائي من ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وظهر المشجع في الفيديو وهو يخرج بعد انتهاء المباراة بفوز الأزرق وسأله موثق الفيديو : وش جابك هنا؟ ، ليرد عليه : والله أشجعهم.

وحقق الهلال نصرا ثمينا على الترجي في دور ربع النهائي بهدف نظيف لغوميز.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 89182 ] نشر منذ 20 دقيقة

مالت عليك ياخايب التعب ياابو الكسحات الساحقات ..

.. اما علمت ياعديم العقل والمعرفه ان الهلال يمثل الوطن …؟

.. اما علمت ياعديم الحس الوطني لو ان نادي النصر في موقف الهلال كان الكل يشجعه ويتمنى له الفوز …؟؟؟

.. كم انت سفيه وفاقد لمعاني الرجوله ايها النصراوي الفقراوي ..

[ عدد التعليقات: 1136 ] نشر منذ 16 دقيقة

مخلفات اوراوا وصار بقايا الترجي

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