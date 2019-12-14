تقنية البناء: عدد الوحدات المعتمدة على التقنيات في المملكة يتجاوز 54 ألف وحدة سكنية

محمد السعران(صدى):

تجاوز عدد الوحدات السكنية المعتمدة على تقنية البناء 54 ألف وحدة في مشاريع الإسكان حول المملكة. وقالت «مبادرة تحفيز تقنية البناء» في ردها على متابعيها على موقع «تويتر»، إن الاعتماد على التقنية يأتي لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم في وقت أسرع وبجودة أعلى.

وقالت إنه جرى تنفيذ التجربة الأولى لبناء أول منزل في الشرق الأوسط باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في مدينة الرياض، ضمن إطار الجهود المبذولة لتبني تقنيات الجيل الرابع في المملكة، التي لا تزال قيد البحث والتجربة والتطوير حول العالم. وبهدف المشاركة في توجيه توطين هذه الصناعة المستقبلية الواعدة؛ سيُعلن لاحقًا عن التجارب المماثلة في هذا المسار.