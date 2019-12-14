مونتيري المكسيكي يضرب موعدًا مع ليفربول في نصف نهائي مونديال الأندية

ماجد محمد(صدى):

نجح فريق مونتيري المكسيكي في الفوز على نظيره السد القطر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

افتتح ليونيل فانجيوني أهداف المباراة لمونتيري في الدقيقة 23 وعزز روجيلو النتيجة في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة للضيوف.

وفي الشوط الثاني أحرز بغداد بونجاح هدف السد الأول في الدقيقة 66، قبل أن يحرز كارلوس رودريجيز الهدف الثالث لمونيري في الدقيقة 77، وقبل النهاية بدقيقة أحرز عبدالكريم حسن هدف فريقه الثاني، لكنه لم يكن كافيًا للعودة بالمباراة.

وبتلك النتيجة يتأهل مونتيري إلى الدور نصف النهائي للبطولة، ويضرب موعدًا مع فريق ليفربول الإنجليزي.