عبدالعزيز المريسل يرد على أمير بوكة: أتحدث معاك وأنا منتصر بلغة الفرسان

ماجد محمد(صدى):

احتفل الإعلامي عبدالعزيز المريسل، بفوز فريق الهلال على نظيره الترجي التونسي بهدف نظيف، في مباراة ربع النهائي لكأس العالم للأندية المقام في قطر.

وحرص «المريسل» على الثأر من الإعلامي التونسي أمير بوكة، الذي أكد أنه أساء للهلال في عدة تغريدات سابقة قبل المباراة لصالح فريقه.

وقال «المريسل» على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عزيزي الأخ أمير، أتحدث معك وأنا منتصر وبلغة الفرسان لن أرد إساءتك ومحاولة ضربك لي بجمهور الهلال في موضوع سامي الجابر».

وأضاف: «صدقني لم أقلل من الترجي بقدر ما تحدثت عن أمور فنية بحتة وإمكانيات».

ورد «بوكة» عليه، قائلاً: «أستغرب اتهاماتك التي لم أجد لها أي مبرر، لم ولن أحاول ضرب حد بحد، هذه عمايل أم زكي اللي في باب الحارة ومستحيل أني أفكر فيها».

وأضاف: «جمهور الهلال أكبر وأرقى من كلامك، الهلال كان أفضل اليوم واستحق الانتصار والترجي بالغ في الدفاع ولم يستغل الفرص التي أتيحت له».

يذكر أن الهلال قد نجح في الفوز على الترجي بهدف نظيف أحرزه جوميز، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة في مواجهة فريق فلامينغو البرازيلي.