خالد القحطاني: « أسد الهلال قتل 11 نمر أفريقي »

ماجد محمد(صدى):

هنأ المحلل الرياض خالد القحطاني، اليوم السبت، نادي الهلال بفوزه على الترجي التونسي في كأس العالم للأندية.

وغازل ” القطاني” نجم الهلال الذي أحرز هدف الفوز، جوميز، حيث غرد قائلا: أسد الهلال قتل 11 نمر أفريقي بكورة.

وتابع في تغريدة أخرى: هدف الهلال درس نموذجي لقيمة اللاعبين الاذكياء الذين يقودون الفريق بشخصيتهم قبل امكانياتهم .. اكبر من مجرد محترفين، هيا بنا إلى نصف النهائي.