  • السبت 14

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. خالد القحطاني: « أسد الهلال قتل 11 نمر أفريقي »

خالد القحطاني: « أسد الهلال قتل 11 نمر أفريقي »

خالد القحطاني: « أسد الهلال قتل 11 نمر أفريقي »
ماجد محمد(صدى):

هنأ المحلل الرياض خالد القحطاني، اليوم السبت، نادي الهلال بفوزه على الترجي التونسي في كأس العالم للأندية.

وغازل ” القطاني” نجم الهلال الذي أحرز هدف الفوز، جوميز، حيث غرد قائلا: أسد الهلال قتل 11 نمر أفريقي بكورة.

وتابع في تغريدة أخرى: هدف الهلال درس نموذجي لقيمة اللاعبين الاذكياء الذين يقودون الفريق بشخصيتهم قبل امكانياتهم .. اكبر من مجرد محترفين، هيا بنا إلى نصف النهائي.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3272 ] نشر منذ 26 دقيقة

لا وقتل من يطارد الهلال من قارة لقارة وينتظر
سقوطة عزيزي المضغوط هيا بنا قارة امريكا الجنوبية وخذ تيشيرت فلامنغو البرازيلي المرة ذي

[ عدد التعليقات: 473 ] نشر منذ 21 دقيقة

نعم احذروا أبو نفسية ( العفن النصراوي ) !!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *