خالد القحطاني: « أسد الهلال قتل 11 نمر أفريقي »
هنأ المحلل الرياض خالد القحطاني، اليوم السبت، نادي الهلال بفوزه على الترجي التونسي في كأس العالم للأندية.
وغازل ” القطاني” نجم الهلال الذي أحرز هدف الفوز، جوميز، حيث غرد قائلا: أسد الهلال قتل 11 نمر أفريقي بكورة.
وتابع في تغريدة أخرى: هدف الهلال درس نموذجي لقيمة اللاعبين الاذكياء الذين يقودون الفريق بشخصيتهم قبل امكانياتهم .. اكبر من مجرد محترفين، هيا بنا إلى نصف النهائي.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3272 ] نشر منذ 26 دقيقة
لا وقتل من يطارد الهلال من قارة لقارة وينتظر
سقوطة عزيزي المضغوط هيا بنا قارة امريكا الجنوبية وخذ تيشيرت فلامنغو البرازيلي المرة ذي
زائر الفجر[ عدد التعليقات: 473 ] نشر منذ 21 دقيقة
نعم احذروا أبو نفسية ( العفن النصراوي ) !!