لاعب تونسي يرد على استفزاز « المريسل » : الترجي بطل إفريقيا مرتين

نواف السالم(صدى):

رد اللاعب التونسي سامح الدريالي، على تصريحات الإعلامي عبدالعزيز المريسل، التيي اعتبرها البعض استفزازية.

ووجه « الدريالي » في تصريحات له عقب انتهاء المباراة، رسالة إلى المريسل، قائلًا « عمرك ما تصغر فريق، اليوم ما شفت الترجي على حقيقته، فهو بطل إفريقيا مرتين » .

وعلى الفور، رد المريسل على تصريحات اللاعبي التونسي، قائلًا « الكابتن سامح الدريالي لو عدت لشريط المباراة من جديد ستعلم بأن الترجي كسب و لم يخسر من الهلال، مبروك خسارتكم 1/0 فقط » .