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لاعب تونسي يرد على استفزاز « المريسل » : الترجي بطل إفريقيا مرتين

لاعب تونسي يرد على استفزاز « المريسل » : الترجي بطل إفريقيا مرتين
نواف السالم(صدى):

رد اللاعب التونسي سامح الدريالي، على تصريحات الإعلامي عبدالعزيز المريسل، التيي اعتبرها البعض استفزازية.

ووجه « الدريالي » في تصريحات له عقب انتهاء المباراة، رسالة إلى المريسل، قائلًا « عمرك ما تصغر فريق، اليوم ما شفت الترجي على حقيقته، فهو بطل إفريقيا مرتين » .

وعلى الفور، رد المريسل على تصريحات اللاعبي التونسي، قائلًا « الكابتن سامح الدريالي لو عدت لشريط المباراة من جديد ستعلم بأن الترجي كسب و لم يخسر من الهلال، مبروك خسارتكم 1/0 فقط » .

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3272 ] نشر منذ 20 دقيقة

هههههههههة
ماتلوموة ذى مسيلمة الكذاب وعجوز شمطاء بها خرف ادعولة بس
بعدين انت يامسيلمة العصر ناط لقارة افريقا تفشلنا الله يبلشك بنفسك مسوي انك تتملق جمهور الزعيم الي دعسك بلا رحمة وعراك للكل

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