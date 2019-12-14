معلق قطري: الهلال مُرشح إلى أبعد من فلامينغو

ماجد محمد(صدى):

علق المعلق الرياضي القطري يوسف سيف، اليوم السبت، على فوز الهلال الأول على الترجي التونسي في كأس العالم للأندية.

وقال المعلق القطري على قناة «بي إن سبورت» القطرية : «الهلال مرشح للذهاب إلى أبعد من فلامينغو»، في إشارة منه إلى نهائي البطولة.

وكان الهلال حقق انتصار مثير على الترجي التونسي أحد أقوى الأندية في القارة الإفريقية بهدف مقابل لاشيء في دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.