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الفيفا يُغازل « غوميز » : « حصل على فريسته في 8 دقائق »

الفيفا يُغازل « غوميز » : « حصل على فريسته في 8 دقائق »
ماجد محمد(صدى):

احتفل الحساب الرسمي لاتحاد الكرة الدولي (الفيفا) ، اليوم السبت، بفوز نادي الهلال على الترجي، عن طريق مغازلة صاحب الهدف الوحيد اللاعب الفرنسي غوميز.

وقال الفيفا عبر ” تويتر ” : ” 8 دقائق هي كل ما يتطلبه الأمر ليحصل الأسد على فريسته ” في إشارة إلى غوميز.

وفاز الهلال على الترجي بهدف نظيف بأقدام غوميز في أولى خطوات بطولة كأس العالم للأندية.


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