الفيفا يُغازل « غوميز » : « حصل على فريسته في 8 دقائق »
احتفل الحساب الرسمي لاتحاد الكرة الدولي (الفيفا) ، اليوم السبت، بفوز نادي الهلال على الترجي، عن طريق مغازلة صاحب الهدف الوحيد اللاعب الفرنسي غوميز.
وقال الفيفا عبر ” تويتر ” : ” 8 دقائق هي كل ما يتطلبه الأمر ليحصل الأسد على فريسته ” في إشارة إلى غوميز.
وفاز الهلال على الترجي بهدف نظيف بأقدام غوميز في أولى خطوات بطولة كأس العالم للأندية.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3266 ] نشر منذ 9 دقائق
ههههههههة
الحين ينبرشون الفقراوية يقلك الفيفا هلالي