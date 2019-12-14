الفيفا يُغازل « غوميز » : « حصل على فريسته في 8 دقائق »

ماجد محمد(صدى):

احتفل الحساب الرسمي لاتحاد الكرة الدولي (الفيفا) ، اليوم السبت، بفوز نادي الهلال على الترجي، عن طريق مغازلة صاحب الهدف الوحيد اللاعب الفرنسي غوميز.

وقال الفيفا عبر ” تويتر ” : ” 8 دقائق هي كل ما يتطلبه الأمر ليحصل الأسد على فريسته ” في إشارة إلى غوميز.

وفاز الهلال على الترجي بهدف نظيف بأقدام غوميز في أولى خطوات بطولة كأس العالم للأندية.