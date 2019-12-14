« الجابر » يشيد بإدارة الهلال ويوجه رسالة خاصة بـ « آل الشيخ »

ماجد محمد(صدى):

هنأ سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق، لاعبي الهلال وجماهيره وإدارة النادي، موجهًا الشكر والتقدير إلى الأمير فهد بن نافل رئيس الهلال والجهاز الإداري واللاعبين الذي يجتهدون لإسعاد جماهيرهم.

وأكد «الجابر» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن ثقة الهلال وشخصيتها يقودها رئيس نادي وجهاز إداري يوفر جو مثالي للعطاء.

وقال في تغريدته «مثل هذه الشخصية التي يمتلكها الهلال، ومثل هذه الثقة التي يركض بها نجومه داخل المستطيل، لا يمكن أن نراها إلا بوجود عمل خفي يقوده رئيس نادي وجهاز اداري يوفر جو مثالي للعطاء و مدرب فني يعرف جيداً إمكانيات فريقه، وأخيرًا نجوم تحترق لإسعاد جماهيرهم»

كما وجه «الجابر» الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، على جهوده لتدعيم صفوف الأندية السعودية، في إشارة إلى أنه من تعاقد مع اللاعب بافيتمبي جوميز.

ونشر مقطع فيديو للاعب الهلال جوميز بعد إحرازه هدف الفوز، معلقًا «يابو ناصر يا كبر معروفك و الله ما نوفيك حقك»، ليرد عليه الأخير «انت الي اخترته ولا كان رايح بيراميدز».