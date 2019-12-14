محمد بن طحيطح(صدى):

من خلال جولاتها الميدانية التي شملت 441 محلا بلدية خميس مشيط تكثف جولاتها الرقابية وتصادر مايقارب 3طن مواد غذائية غير صالحة

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني انه تم إغلاق ومخالفة 186 محلا وإنذار 71 محلا أخر وذلك من خلال الجولات الميدانية التي نفذها مراقبوا البلدية خلال الأسبوع الماضي والتي شملت 441 منشأة مابين منشأت صحية ومهنية، وقد بين آل خويلد أن البلديات الفرعية بمشاركة صحة البيئة تمكنت من مصادرة 2834كجم من اللحوم والفواكة والخضروات والمواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الأدمي بالإضافة الى الأغذية مجهولة المصدر وأكثر من 56 لتر من زيوت القلي التالفة والمعاد إستخدامها كما انه تم إزالة 38 بسطة عشوائية مخالفة وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين حيث تمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وبيع منتجات غذائية تالفة او مجهولة المصدر بالإضافة الى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين ، ومن جهة أخرى أوضح سعادة رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي أن ذلك يأتي تفعيلاً (لحملة الرقابة البلدية) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تحضى بإهتمام ومتابعة سمو سيدي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير تحت إشراف مباشر وإهتمام شخصي من قبل سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي وذلك لضمان وصول غذاء أمن وصحي لموائد المستهلكين حيث أنه يتم سحب عينات عشوائية وبصفة دورية من جميع الأسواق والمطاعم وإخضاعها للفحص المخبري بمختبرات البلدية المتطورة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الأدمي كما أنه يتم تطبيق كافة اللوائح النظامية حيال من يثبت مخالفته للإشتراطات الصحية والتي لايمكن التهاون بها مطلقاً.