أندريه كاريو الأفضل في موقعة الترجي

نواف السالم(صدى):

حاز الدولي البيروفي، أندريه كاريو، نجم الهلال على جائزة أفضل لاعب في المباراة، التي فاز بها فريقه على الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وفاز الهلال حامل اللقب الآسيوي، على الترجي بطل إفريقيا بهدف رائع، سجله النجم الفرنسي، بافيتيمبي جوميز، ليضرب موعدا مع فلامنجو البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، في نصف نهائي مونديال الأندية.

ويذكر أن كاريو قدم نفسه بصورة جيدة، على مدار فترات المباراة، بفضل تمريراته المتقنة، وصناعته هدف الفوز لزميله جوميز.