وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عن عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: طبيب أسنان عام- الظهران، طبيب جراحة الفم والوجه والفكين، منسق المشروع/ مدير التمريض- وحدة العمل والتسليم، مستشار قانوني أول.

بالإضافة إلى طبيب معالج- أمراض الكلى، أخصائي تقويم الأسنان، طبيب أسنان أطفال، أخصائي علاج وتوسيع الأسنان، منسق مشروع- مدير التمريض، أخصائي علاج الأسنان، طبيب أسنان عام- الأحساء، فني تخطيط القلب.

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