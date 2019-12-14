بعد خسارتهم .. حالات شغب وتكسير لمرافق الملعب من جماهير الترجي (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم السبت، حالات شغب وتكسير لمرافق الملعب من جماهير الترجي بعد خسارتهم من نادي الهلال ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

في حين أظهر مقطع فيديو آخر احتفال جماهير الهلال بواحة الدرعية بفوز نادي الهلال على فريق الترجي التونسي ببطولة كأس العالم للأندية ، اليوم .

ورددت جماهير الهلال في مسيرة لهم داخل المدينة ” العالميييية سسسسسهلى عليا ” .