صحة جازان تحقق في حادثة انتحار مريضة بمستشفى الصحة النفسية

علي القحطاني(صدى):

علقت صحة جازان على ما تناولته بعض الصحف الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن انتحار مريضة بمستشفى الصحة النفسية بجازان.

وقالت الصحة في بيان لها : نتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفاة –رحمها الله- وتوضح أنه في مساء يوم الخميس الماضي وعند الساعة 7:35 مساء تم إبلاغ المدير المناوب عن وجود محاولة انتحار وتم على الفور التفاعل سعيا لإنعاش الحالة وتم نقلها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، حيث تم استمرار محاولة الانعاش إلا أن الحالة لم تستجب وتم إعلان الوفاة عند الساعة 8:20 مساء.

وأضافت أن الجهات المختصة باشرت الحادثة في حينه وتم تشكيل لجنة من قبل صحة جازان للتحقيق في تفاصيل الحدث، واتخاذ الإجراءات النظامية ومحاسبة من يثبت في حقهم أي تقصير وفقاً للأنظمة.