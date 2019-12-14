معين الشعباني: الهلال فنياً أفضل من الترجي لهذا خسرت

ماجد محمد(صدى):

علق معين الشعباني، المدير الفني للترجي التونسي ، على خسارة فريقه من فريق الهلال ، في مباراة اليوم ببطولة كأس العالم للأندية ، قائلاً ، ” الهلال فنياً أفضل من الترجي لهذا خسرت ” .

وكان فاز فريق الهلال اليوم السبت، على الترجي التونسي بهدف مقابل لاشئ، خلال مباراة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل هدف الهلال اللاعب بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 73 من زمن المباراة.