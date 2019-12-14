محمد رمضان: عرض فيلمي على روتانا يضمن أكبر جمهور

القاهرة(صدى):

علق الفنان محمد رمضان على العرض الأول لفيلمه (جواب اعتقال) على شاشة روتانا، في الساعة العاشرة مساء الثلاثاء المقبل ، قائلاً ، ” عرض فيلمي على روتانا يضمن وصوله إلى أكبر قاعدة جماهيرية، فشاشة روتانا موجودة في كل بيت ولها مصداقية خاصة ” .

وأضاف رمضان في هذا الفيلم ، قدمت شخصية خالد الدجوي التي أرهقتني كثيراً لأنها قاتمة وشديدة السواد ودموية ، حيث أن الفيلم يكشف جرائم ودموية الجماعات الإرهابية التي تسيء للإسلام.

وتدور أحداث (جواب اعتقال) حول خالد الدجوي الذي يلتحق بإحدى الجماعات الإرهابية وينفذ العديد من الجرائم والاغتيالات، ولكن عندما يحاول شقيقه الانضمام للجماعة يرفض ويحاول منعه إلا أنه ينضم في النهاية، لتتصاعد الأحداث وسط مفاجأة مدوية تقلب الأحداث رأساً على عقب.