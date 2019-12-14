راشد الماجد: انتظروني في مدل بيست الرياض وبلبس البندانه

الرياض(صدى):

تفاعل الفنان راشد الماجد وغيره من الفنانين العرب مع تغريدة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الحماسية حول مهرجان مدل بيست الموسيقي المنتظر في الرياض يوم 21 ديسمبر الجاري.

ونشر «آل الشيخ» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدة قال خلالها «ضيعت مراهقتي اسمع كسرات بروووح مدل بيست … أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط وبلبس البندانه وروح انبسط وولعها».

وعلق راشد الماجد على هذه التغريدة، قائلًا «انتظروني في أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط ميدل بيست الرياض و بلبس البندانه».