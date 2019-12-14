زيدان قبل الكلاسيكو: « لا نهتم ببرشلونة »

ماجد محمد(صدى):

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، اليوم السبت، على أن الفريق لا يركز الأن على مباراة برشلونة.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فالنسيا بيوم: « إنه تحد جديد لريال مدريد، فالنسيا يقدم مستوى جيدًا وتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، نرغب في أن نقدم أحسن نسخة لنا ونحقق نتيجة جيدة » .

وعن الكلاسيكو قال: «لا نتحدث نهائيًا عن ما سيجري، يوم الأربعاء المقبل، بالنسبة لي وبالنسبة للاعبين فتركيزنا على لقاء فالنسيا».

وبشأن استفادته من راحة أكثر قبل الكلاسيكو قال: رابطة الليغا هي من تقرر المواعيد وعلينا احترامها، لا يمكننا فعل أي شيء، البرمجة هي على الجميع علينا اللعب غدًا ثم الأربعاء.