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زيدان قبل الكلاسيكو: « لا نهتم ببرشلونة »

زيدان قبل الكلاسيكو: « لا نهتم ببرشلونة »
ماجد محمد(صدى):

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، اليوم السبت، على أن الفريق لا يركز الأن على مباراة برشلونة.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فالنسيا بيوم: « إنه تحد جديد لريال مدريد، فالنسيا يقدم مستوى جيدًا وتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، نرغب في أن نقدم أحسن نسخة لنا ونحقق نتيجة جيدة » .

وعن الكلاسيكو قال: «لا نتحدث نهائيًا عن ما سيجري، يوم الأربعاء المقبل، بالنسبة لي وبالنسبة للاعبين فتركيزنا على لقاء فالنسيا».

وبشأن استفادته من راحة أكثر قبل الكلاسيكو قال: رابطة الليغا هي من تقرر المواعيد وعلينا احترامها، لا يمكننا فعل أي شيء، البرمجة هي على الجميع علينا اللعب غدًا ثم الأربعاء.


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