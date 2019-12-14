بالفيديو.. إيران تهرب آليات عسكرية محملة بالصواريخ إلى العراق ليلا

طهران(صدى):

كشف ضابط بوزارة الداخلية العراقية، حقيقة الفيديو المتداول حول دخول آليات عسكرية من إيران محملة بالصواريخ الباليستينة إلى العراق عبر معبر زرباطية.

وأكد الضابط خلال لقاء تلفزيوني، على صحة هذا الفيديو الموثق، موضحًا أنه تم التقاطه في معبر زرباطية الحدودي مع إيران، إذ نقلت الشاحنات دبابات ومدرعات من الأراضي الإيرانية إلى العراق.

وانتشر خلال الفترة الماضية، مقطع فيديو يوضح دخول شاحنات ضخمة تنقل على متنها، مدرعات ومركبات عسكرية تمتلئ بالصواريخ الباليستية، في فجر يوم 12 ديسمبر.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، خلال تقرير منذ عدة أيام، استغلال إيران «فوضى الاحتجاجات» في العراق لتقوم سرًا ببناء ترسانة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.