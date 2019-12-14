محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط واتفورد

ماجد محمد(صدى):

نجح فريق ليفربول ، في هزيمة ضيفه واتفورد 2-0 مساء السبت، بافتتاح الجولة السابعة عشرة ، مٌحققاً بذلك فوزه الـ16 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أحرز اللاعب الدولي محمد صلاح الهدفين .

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 49 نقطة، متقدمًا أمام ليستر سيتي الذي يستضيف نوريتش سيتي لاحقًا بفارق 11 نقطة، فيما بقي واتفورد في المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 38، عندما وصلت الكرة إلى صلاح في الناحية اليسرى، فتخلص من مدافع قبل أن يطلق تسديدة مقوسة مركزة عانقت شباك الحارس بن فوستر.

وانهى ليفربول على فرص واتفورد في تحقيق التعادل بالدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، عندما انطلق ماني من اليمين، ليمرر كرة مخادعة إلى البديل أوريغي، فسددها الأخير برعونة لتصل إلى صلاح الذي وضعها بكعب قدمه بين قدمي المدافع إلى داخل المرمى.