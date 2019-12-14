بالفيديو.. سبب تسمية «المجمعة» بهذا الاسم
يقف وراء كل اسم سبب معين للتسمية، وينطبق هذا الأمر على محافظة «المجمعة» الواقعة في منطقة الرياض، فلماذا سُميت بهذا الاسم؟.
ونشر حساب دارة الملك عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو توثيقي يكشف سبب التسمية، والذي جاء لأنها مكان لتجمع سيول عديد من الأودية.
وأوضح إبراهيم بن سعد الحقيل، أن هناك أودية صغيرة تدفع إلى وادي المشقر بالمحافظة، وبعض جهات المجمعة مثل وادي المعيدن وهو ثاني أكبر الأودية بعد المشقر؛ والتي تهدف إلى تصريف السيول إلى المزارع.
#فيديو الدارة |📺 #المجمعة إنما سميت بذلك لأنها مكان لتجمع سيول عديد من الأودية..
ماهي اهم تلك الأودية؟
وما هو مشروع نِظِيمَة وِعِيرَة العبقري لتوزيع مياه السيول
هذا التوثيقي لـ #دارة_الملك_عبدالعزيز رصد هذا الجانب. pic.twitter.com/p108LYaquy
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) December 14, 2019
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