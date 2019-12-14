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جوميز: أنا محظوظ لأني ألعب في الهلال

جوميز: أنا محظوظ لأني ألعب في الهلال
ماجد محمد(صدى):

احتفل الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم نادي الهلال، بتسجيل هدف الفوز على الترجي التونسي، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

وقال جوميز عقب انهاء المباراة والفوز على الترجي: ” أنا محظوظ للغاية لأني ألعب في نادي مثل فريق الهلال ” .

ويذكر أن جوميز سجل هدف الهلال عند الدقيقة 73، بعدما راوغ مدافع الترجي التونسي بشكل رائع، ليضع الكرة على يمين المعز بن شريفية.

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7459 ] نشر منذ 27 دقيقة

مبروك يا الأسود

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