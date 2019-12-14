جوميز: أنا محظوظ لأني ألعب في الهلال
احتفل الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم نادي الهلال، بتسجيل هدف الفوز على الترجي التونسي، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.
وقال جوميز عقب انهاء المباراة والفوز على الترجي: ” أنا محظوظ للغاية لأني ألعب في نادي مثل فريق الهلال ” .
ويذكر أن جوميز سجل هدف الهلال عند الدقيقة 73، بعدما راوغ مدافع الترجي التونسي بشكل رائع، ليضع الكرة على يمين المعز بن شريفية.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6524 ] نشر منذ 38 دقيقة
شكرا لك
الواقع[ عدد التعليقات: 7459 ] نشر منذ 27 دقيقة
مبروك يا الأسود