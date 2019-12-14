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وظائف شاغرة للجنسين في فندق سوفيتيل بالخبر

وظائف شاغرة للجنسين في فندق سوفيتيل بالخبر
فاطمة المالكي(صدى):

كشف فندق سوفيتيل عن توفر وظائف للجنسين للعمل في الخبر بالمنطقة الشرقية.

وقالت إدارة الفندق أن الوظائف الشاغرة هي :

1- مشغلة الهاتف
2- موظف استقبال خبرة سنتين ( الانجليزية بطلاقة)
3- وكيلة علاقات النزلاء ( يجيد اللغة الإنجليزية)
4- منسقة تنظيف الغرف
5- موظف الحجز ( الإنجليزية الجيدة)
6- مدير الجودة
7- محاسب (جيد الانجليزية)
8- حامل حقائب
9- كبير حاملي الحقائب
10- الرسامين
11- موظف تنجيد ومفروشات
12- حلواني شرقي
13- طهاة

واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، والتقديم على الايميل التالي: [email protected]


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