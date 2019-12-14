وظائف شاغرة للجنسين في فندق سوفيتيل بالخبر

فاطمة المالكي(صدى):

كشف فندق سوفيتيل عن توفر وظائف للجنسين للعمل في الخبر بالمنطقة الشرقية.

وقالت إدارة الفندق أن الوظائف الشاغرة هي :

1- مشغلة الهاتف

2- موظف استقبال خبرة سنتين ( الانجليزية بطلاقة)

3- وكيلة علاقات النزلاء ( يجيد اللغة الإنجليزية)

4- منسقة تنظيف الغرف

5- موظف الحجز ( الإنجليزية الجيدة)

6- مدير الجودة

7- محاسب (جيد الانجليزية)

8- حامل حقائب

9- كبير حاملي الحقائب

10- الرسامين

11- موظف تنجيد ومفروشات

12- حلواني شرقي

13- طهاة

واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، والتقديم على الايميل التالي: [email protected]