وظائف شاغرة للجنسين في فندق سوفيتيل بالخبر
كشف فندق سوفيتيل عن توفر وظائف للجنسين للعمل في الخبر بالمنطقة الشرقية.
وقالت إدارة الفندق أن الوظائف الشاغرة هي :
1- مشغلة الهاتف
2- موظف استقبال خبرة سنتين ( الانجليزية بطلاقة)
3- وكيلة علاقات النزلاء ( يجيد اللغة الإنجليزية)
4- منسقة تنظيف الغرف
5- موظف الحجز ( الإنجليزية الجيدة)
6- مدير الجودة
7- محاسب (جيد الانجليزية)
8- حامل حقائب
9- كبير حاملي الحقائب
10- الرسامين
11- موظف تنجيد ومفروشات
12- حلواني شرقي
13- طهاة
واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، والتقديم على الايميل التالي: [email protected]
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