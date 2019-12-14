اتحاد السهـام يختتم منافسات موسم 2019

محمد السعران(صدى):

توج بكر التويجري المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للسهام الرماة الفائزين في بطولة المملكة الختامية لكافة الفئات لموسم 2019 و التي أقيمت على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بمشاركة 70 رامياً .

و حقق الرامي سعود العريفي المركز الأول و الميدالية الذهبية في منافسات قوس البكرة لمسافة 50م فيما جاء بدرالدين محمد ثانياً و فيصل البقمي ثالثاً بينما حل الرامي راشد السبيعي أولاً في منافسات القوس الأولمبي 70م فيما ذهبت الميدالية الفضية للرامي نواف قاري و حل ثالثاً صلاح الشمراني .

و أنتزع الرامي محمد الراشد ذهبية منافسات القوس الأولمبي لمسافة 50م و حل في المركز الثاني سلطان قشاش فيما نال البرونزية الرامي محمد راسم .

و في منافسات 30م للكبار جاء أولاً منذر إسماعيل ثم إبراهيم الخلف تلاه عبدالكريم العمري فيما فاز محمود عزت بالمركز الأول في مسابقة 30م للناشئين تحت 17 عام و جاء في المركز الثاني عبدالمجيد الخلف ثم عبدالرحمن الجهني و جاءت نتائج مسابقة مسافة 25م على التوالي : أحمد باناجه , عمر سيد , نور الدين محمد .

و في فئة 18م جاء أولاً داني الخطيب ثم يوسف وليد و سلطان السديري بينما حل محمد السديري أولاً في منافسات 10م و جاء ثانياً عبدالملك العتيبي و ثالثاً فيصل الذكير .