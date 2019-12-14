تيتي في طريقه للالتحاق بصفوف بايرن ميونخ

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم السبت، عن اقتراب نادي بايرن ميونخ الألماني من ضم تيتي لاعب وسط شاختار دونيتسك الأوكراني.

ومن جانبه، أوضح بابلو بوينو وكيل أعمال اللاعب، أن مسؤولي بايرن ميونخ في مفاوضات بالفعل مع شاختار للظفر بخدمات تيتي، وذلك بمقابل 50 مليون يورو، وهو مبلغ ضخم مقارنة بعمر اللاعب الشاب.

وتجدر الإشارة إلى أن تيتي شارك في 27 مباراة مع شاختار مطلع العام 2019، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6 أخرى؛ بينما يحتل بايرن ميونخ المركز السابع على لائحة الترتيب بالدوري المحلي، في حين ضمن التأهل متصدرًا إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.